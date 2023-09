Stiri pe aceeasi tema

- Romania va avea nevoie, la nivelul anilor 2027-2028, de 4-5 miliarde metri cubi de gaze in plus fata de productia din Marea Neagra, gaze care vor veni din import si din terminalele de LNG din Marea Neagra, a declarat directorul general al Transgaz, Ion Sterian. „Eu va spun, undeva in 4-5 ani de zile,…

- Consumul de gaze al Romaniei se va dubla in urmatorii patru-cinci ani, odata cu trecerea marilor termocentrale de pe carbune pe gaz și odata cu racordarea de noi localitați la rețea. Astfel ca nici macar producția de gaze din Marea Neagra nu fi suficienta pentru a acoperi necesarul intern și vom fi…

- Romania nu va avea probleme cu alimentarea cu gaze naturale! asigurarile vin de la directorul general al companiei Transgaz, Ion Sterian, care a mai anunțat și ca Romania face demersuri pentru a-și recupera datoria de 4,7 miliarde de euro pe care Gazprom o are. ”Romania este pregatita pentru…

- Depozitele de gaze ale Romaniei sunt pline la peste 74%, in perspectiva iernii 2023 – 2024, spune directorul Transgaz, Ion Sterian. Sfarșitul ciclului de stocare este 30 octombrie „Noi avem prin obligație de la UE sa avem procent umplere a depozitelor de 90% Probabil la sfarșitul lunii august il vom…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a semnat contractul pentru preluarea de gaze naturale din proiectul Neptun Deep din Marea Neagra in Sistemul National de Transport, prin punctul de la Tuzla, in baza unei investitii de 1,4 miliarde de lei pe 17 ani cu Transgaz.…

- Directorul general al SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian, a semnat, vineri, la Palatul Victoria, in prezenta vicepremierului Marian Neacsu si a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, ordinul de incepere a lucrarilor pentru gazoductul Tuzla-Podisor. La eveniment au mai participat, din partea OMV-Petrom,…

- Ion Sterian, directorul general al companiei de stat Transgaz, a semnat astazi (16 iunie), la Palatul Victoria, ordinul de incepere a lucrarilor la conducta de gaze naturale Tuzla-Podișor, cu o lungime de 300 de kilometri.

- Romania este o tara cu resurse semnificative de gaze naturale, un punct strategic de tranzit si un important jucator regional, putand contribui, datorita infrastructurii operationale de transport pe care o are, la o securitate regionala consolidata, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.…