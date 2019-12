Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Lucrarilor Publice a efectuat vineri primul “calup de plati” aferente PNDL 1 si PNDL 2 catre unitatile administrativ-teritoriale, fiind platiti 558 de milioane de lei pentru 830 de cereri dintr-un total de 1.005, relateaza Agerpres. “Astazi, Ministerul Lucrarilor Publice a efectuat primul…

- Dupa trei ani și jumatate de la izbucnirea unuia dintre cele mai mari scandaluri din administrația locala și sistemul sanitar botoșanean, povestea s-a terminat prin achitarea de catre o instituție a Statului Roman a unei sume considerabile.

- "Ce am reușit eu sa fac in aceste prime doua zile? Am abordat frontal problemele cu care se confrunta Ministerul. Efectuarea plaților catre UAT-uri in vederea efectuarii facturilor remise de constructori, lucru care s-a și intamplat. UAT-urile au primit acești bani. Transparentizare- prin publicarea…

- Ministrul Dezvoltarii din Guvernul Ludovic Orban, Ion Stefan, a intrat in centrul atentiei printr-un scandal. El a recunoscut ca nu si-a platit impozitele la casa de 900 de mp din Focsani, despre care spune ca nu o recomanda nimanui, pentru ca este prea mare. Deputat PNL, Ion Stefan a candidat la alegerile…

- Ministrul Dezvoltarii se lauda ca a rezolvat problema care a creat controverse atunci cand a fost nominalizat. Ion Stefan sustine ca si-a platit toate impozitele pentru casa care s-a transformat din una de 76 de metri patrati intr-una de 910 mp. Suma totala pe care actualul ministru o datora…

- Primaria Municipiului Deva a platit o noua tranșa de bani de la bugetul local catre Spitalul Județean de Urgența din Deva, pentru achiziționarea de aparatura și echipamente medicale in secțiile Chirurgie Generala, Cardiologie, Urologie și Radiologie, conform solicitarilor șefilor de secții. Astfel,…

- Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat miercuri ca nu ii va retrage pe ministrii propusi care au primit aviz negativ in comisiile parlamentare de specialitate. Cei care au primit aviz negativ sunt Florin Cițu, senatorul PNL propus la Ministerul Finanțelor, deputatul liberal Ion Ștefan, propus…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca deputatul Ion Stefan, care fusese propus ministru al dezvoltarii in guvernul Orban, nu a platit impozitul pentru casa de 1.000 de metri patrati si a eludat plata serviciilor de salubritate timp de cinci-sase ani. Marian Oprisan…