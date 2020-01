Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Ion Stefan, s a prezentat vineri dimineata la DNA, el afirmand ca a venit in fata procurorilor anticoruptie din proprie initiativa, scrie agerpres.ro. Este o minciuna faptul ca am fost invitat, chemat, intr un fel sau altul, la DNA. Nu, am fost din proprie initiativa pentru a…

- Premierul Ludovic Orban i-a cerut luni ministrului Muncii, Violeta Alexandru, sa aiba in vedere schimbarea din functie a sefului ITM cu ocazia procesului de reorganizare a ministerului. "Poate nu-l mai vad pe seful ITM pe acolo", a spus Ludovic Orban, in sedinta de Guvern. "E…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste marti in prima sedinta a conducerii interimare a social-democratilor din acest an. Reuniunea CExN al PSD se va desfasura la Palatul Parlamentului, incepand cu ora 12,00. Social-democratii ar putea discuta despre modificari la Statutul partidului.…

- Fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone a fost condamnat luni de Tribunalul Bucuresti la 8 ani si 6 luni inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Decizia instantei…

- Initiativa de anulare a Legii antipropaganda ar putea provoca disensiuni in tara noastra. Mai mult, daca propunerea socialistilor va fi adoptata, Moldova va ceda in fata Rusiei. Declaratiile au fost facute aseara, in cadrul emisiunii "In centrul atentiei".

- Ionel-Ovidiu Bogdan a fost numit in functia de secretar de stat la Cancelaria prim-ministrului printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Florin Marin, editor online: Anda Badea)

- Ministrul Dezvoltarii din Guvernul Ludovic Orban, Ion Stefan, a intrat in centrul atentiei printr-un scandal. El a recunoscut ca nu si-a platit impozitele la casa de 900 de mp din Focsani, despre care spune ca nu o recomanda nimanui, pentru ca este prea mare. Deputat PNL, Ion Stefan a candidat la alegerile…