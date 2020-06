Ion Samoilă, cu drepturi depline la conducerea Primăriei Gruiu @ Dupa 6 ani de la constatarea incompatibilitații, trei de la prescrierea ”faptei” (care a insemnat participarea la ședințele CA ale Școlii Gimnaziale nr. 1 din Gruiu, in mandatul 2012-2016, practica devenita in prezent legala!), Ion Samoila a fost suspendat din funcție de catre Instituția Prefectului – Județul Ilfov, in februarie 2020 @ Dupa ce ANI a adus la cunoștința instituției ca Raportul de evaluare intocmit in 2016, care stipuleaza incompabilitatea, contestat in instanța de Ion Samoila, a ramas definitiv prin decizia ICCJ pronunțata in ianuarie 2020 și dupa ce Agenția a solicitat emiterea… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol: jurnaluldeilfov.ro

