Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente exemple in acest sens sunt cele ale Adinei Maria Dragomir, fost director la Directia Autorizare Reglementare Sectorul Pensii Private si Ilenei Horvath, directorul Directiei de Supraveghere si Control Pensii Private.In cazul Ilenei Horvath, in urma cu un an si jumatate Tribunalul Bucuresti…

- Constestațiile depuse de frații Tate au fost respinse! Cei doi raman in arest la domiciliu, a decis Curtea de Apel București, iar decizia este definitiva. „In baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pet. 1 lit. b) Cod procedura penala cu referire la art. 204 Cod procedura penala, respinge, ca nefondate, contestatiile…

- Curtea de Apel București a primit, joi, dosarul și contestația procurorilor DNA impotriva deciziei Tribunalului București prin care magistratul Mihaela Lavinia Circiumariu a stabilit respingerea propunerii arestarii celor doi polițiști ridicați de Direcție in flagrant delict cand luau mita, și plasarea…

- Un fost secretar de stat in Ministerul Transporturilor a inspectat la inceputul lunii mai unul dintre proiectele de infrastructura mai puțin mediatizate finanțate de Guvernul Romaniei.Este vorba despre unul dintre șantierele eterne ale Romaniei, cu un contract semnat in urma cu aproape 10…

- Magistrala 6 de metrou 1Mai - Otopeni ar putea fi pusa in funcțiune in 2027, in perioada urmatoare fiind lansata in SEAP documentatia, a spus marți directorul general al Metrorex, Mariana Miclauș.

- Medicului cardiolog Dan Tesloianu de la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iasi, pus sub acuzare de Parchetul General pentru ca refolosea stimulatoare cardiace extrase din cadavre, a fost plasat in arest la domiciliu in urma deciziei de joi a Tribunalului Bucuresti, informeaza Agerpres. Decizia nu este definitiva…

- Elevul in varsta de 16 ani de la Colegiul “Ion Creanga” din Bucuresti, care și-a atacat profesoara cu cutitul, ramane in arest preventiv, dupa ce Curtea de Apel Bucuresti i-a respins contestatia. Decizia magistratilor este definitiva. Curtea de Apel Bucuresti a decis, miercuri, sa respinga ca nefondata…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, miercuri, contestatia formulata de elevul de 16 ani de la Colegiul National "Ion Creanga" din Bucuresti, care a atacat cu un cutit si a ranit o profesoara de limba japoneza, impotriva deciziei Tribunalului Bucuresti prin care a fost arestat preventiv pentru 30 de…