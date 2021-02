Ion Mihai Pacepa, fostul şef al DIE din perioada comunistă, a murit de Covid-19 Fostul sef al Directiei de Informatii Externe din perioada comunista Ion Mihai Pacepa, care a cerut azil politic in Statele Unite in 1978, a decedat in dimineata zilei de 14 februarie, din cauza Covid-19. Informatia a fost facuta publica intr-un editorial publicat in Epoch Times de Ronald J. Rychlak, alaturi de care Pacepa a scris lucrarea ”Dezinformarea”, anunta news.ro . ”In primele ore ale diminetii de 14 februarie 2021, COVID-19 a realizat ceea ce o recompensa de 2 milioane USD si doua echipe separate de asasini sponsorizati de Romania n-au putut. Ion Mihai Pacepa, „Mike” pentru cei care l-au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

