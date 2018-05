Serviciul de Protectie si Paza este in slujba statului roman, nu in slujba unui lider politic sau a altuia, care au mandate limitate, iar activitatea nu trebuie si nu are de ce sa fie legata de ciclurile electorale, pentru ca SPP trebuie sa isi indeplineasca misiunile incredintate de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, spune fostul presedinte Ion Iliescu, lider de onoare al PSD. El a transmis vineri, pe blogul personal, un mesaj cu prilejul Zilei SPP. "Imi face o deosebita placere sa ma adresez dumneavoastra, intr-un moment aniversar, cu prilejul Zilei Serviciului de Protectie si Paza. Un serviciu…