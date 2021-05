Stiri pe aceeasi tema

- Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul Floreasca din Capitala. Ion Dishiseanu, in varsta de 87 de ani, a fost infectat cu o bacterie periculoasa. Ion Dichiseanu s-a nascut pe 20 octombrie 1933 in Adjud. A absolvit Institutul de Arta Teatrala și Cinematografica, Facultatea de Teatru…

- Scriitoarea Ileana Vulpescu, autoarea romanului „Arta conversatiei”, a incetat din viața miercuri, la varsta de 89 de ani, informeaza Mediafax. Ileana Vulpescu, nascuta in 1932, in Bucuresti, a devenit membra a Uniunii Scriitorilor din Romania in 1972. A debutat in literatura in 1966, a publicat schițe…

- Mihai Draghici și-a petrecut aproape toata viața în America, dupa ce familia lui a emigrat acolo în 1985. Acum trei ani și jumatate s-a întors în România. Este antreprenor în serie, având peste 30 de startup-uri lansate în mai multe țari, inclusiv România,…

- O tanara de 19 ani din București a murit, iar alte patru persoane au fost grav ranite intr-un accident rutier produs in noaptea de marți spre miercuri in județul Tulcea. Potrivit pompierilor tulceni, accidentul s-a produs in apropierea localitații Lunca, pe DJ222. Un autoturism cu cinci…

- Erau tineri, frumoși, mai ales talentați și aveau toata viața inainte. Decesele lor au fost episoade destul de controversate, atat in Romania, cat și in afara, majoritatea fiind considerate sinucideri, respectiv crime. Artiști, jurnaliști, designeri de moda, actori, muzicieni sau regizori au incetat…

- Vasile Ciobanu „Raj”, supranumit „traficantul vedetelor” sau chiar „Escobar de Romania” a murit din cauza COVID-19 la Spitalul ”Sf. Pantelimon”, din București.Starea de sanatate a lui „Escobar de Romania” s-a depreciat brusc. Intrucat avea febra și dureri de cap a mers la testare și in urma controalele…

- Rodion Roșca a murit, dar ceea ce a lasat in urma il transforma intr-o legenda a muzicii electronice din Romania.Rodion a absolvit Liceul de Muzica din Cluj, instrumentul clarinet.Rodion experimenteaza, inca din anii de liceu, posibilitațile generarii de sunete noi, neconvenționale. Folosind la inceput…

- Din cate se pare, in duba inmatriculata in Romania, in municipiul București, se aflau patru persoane: doi romani au murit pe loc, iar alți doi au fost grav raniți și au fost transportați de urgența la spital. Accidentul mortal s-a produs joi dupa-amiaza pe autostrada A6 in direcția Heilbronn intre Schwabach…