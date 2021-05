Ion Dichiseanu a murit. Marele actor era in spital de 3 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Dichiseanu a murit. Actorul avea 87 de ani și starea lui de sanatate parea ca se imbunatațește, dupa ce a fost internat mai bine de 3 luni in spital in urma unor probleme de sanatate.Actorul Ion Dichiseanu a murit, joi, la Spitalul Floreasca.Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul…

- Primaria Sector 1 ar fi dat aproape 300.000 de euro anul trecut „presei de partid”, susține Clotilde Armand, care prezinta și o lista cu sumele alocate. Informația este oferita in contextul in care a aparut știrea conform careia Armand ar fi pierdut de fapt alegerile, la renumararea voturilor. „V-am…

- Actorul Florin Zamfirescu implineste astazi 72 de ani.Florin Zamfirescu, pe numele intreg Gheorghe Florin Zamfirescu, s a nascut pe 12 aprilie 1949, in Calimanesti, Valcea. Potrivit wikipedia.org, este un actor, pedagog si regizor roman.Nascut in orasul Calimanesti, Valcea, Florin Zamfirescu a frecventat…

- Maria Ralea, actorul care, dupa zeci de roluri memorabile s-a consacrat ca ”Magicianul”, a lucrat in construcții. Intai in liceu, apoi si in facultate. Micile șantiere l-au ajutat sa se intretina in perioada studentiei. ”Se inagurase la la Brasov, orașul unde am copilarit, acest liceu de constructii…

- Actrita Tora Vasilescu s a nascut la data de 22 martie 1951, la Tulcea.A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica din Bucuresti in anul 1976, la clasa profesoarei Eugenia Popovici. Dupa absolvire este repartizata la Teatrul din Resita, dar dupa doi ani este angajata la Teatrul Bulandra…

- Actorul Adrian Vancica implineste astazi 44 de ani. Este cunoscut pentru rolul lui Celentano din Las Fierbinti. Adrian Vancica s a nascut la data de 18 martie 1977, in Targoviste. Potivit wikipedia.org, este un actor roman de film, teatru, televiziune si voce.Vancica a absolvit Universitatea Nationala…