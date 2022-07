ION DEACONESCU: „Poeziile sunt pentru oameni” Intr-un inceput de toamna, intr-un birou in Craiova mi-a facut invitația sa prezint evenimentele din cadrul Festivalului Mondial de Poezie pe care il organizeaza. Ediția la care ma invita era programata pentru anul urmator. Am acceptat cu entuziasm și mi-a fagaduit ca va reveni cu detalii mai aproape de eveniment. Recunosc ca nu m-am așteptat sa-și aminteasca de invitație… dupa aproape un an. Și-a amintit, ținandu-si cuvantul in detaliu. Nu i-am spus niciodata, dar prin gestul acesta m-a uimit! Acad. Prof. Univ. Dr. Ion Deaconescu este o personalitate indragita in Craiova și in strainatate. Un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 30 iunie - 2 iulie 2022, va avea loc in mediul virtual Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa, eveniment de prestigiu devenit o traditie in lumea medicala. Eveniment medical de referinta pentru tot mediul de specialitate, Conferinta Nationala de Patologie Infectioasa are ca organizatori…

- Conform prognozei meteo emise de ANM, marți, 21 iunie 2022, vremea va fi calduroasa in toata țara și vantul va sufla slab. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov, Arad, Timișoara, Oradea, Sibiu, Bacau, Galați, Craiova,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei ( CCIR ) propune reducerea numarului de județe la 15. Masura urmarește reducerea cheltuielilor bugetare. Reprezentantii CCIR susțin, reorganizarea teritoriala totala a Romaniei prin reducerea numarului de judete la 15. Aceștia considera ca aceasta reprezinta…

- In ziua de 22 Mai 2022 la ora 03:58:56 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, PRAHOVA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 66km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km SE de Brasov, 59km N de Ploiesti, 113km NE de Pitesti, 117km N de Bucuresti,…

- Conform prognozei meteo emise de ANM pentru duminica, 22 mai 2022, valorile termice vor scadea in cea mai mare parte a tarii si se vor situa in jurul celor normale la aceasta data. Afla de pe a1.ro cum va fi vremea azi in Romania și ce temperaturi se vor inregistra in București, Pitești, Cluj, Brașov,…

- Retailerul roman de optica Lensa a deschis, recent, in Iulius Mall Iasi, un nou magazin, la aniversarea celor noua ani de existenta. Pe toata perioada lunii mai, clientii Lensa se pot bucura de reduceri de pana la 90- la mii de produse. Situat la parterul Iulius Mall, showroom-ul Lensa, al doilea de…

- Incepand cu aceasta saptamana, aplicația Uber este disponibila in Alba Iulia. De asemenea, Uber este prezent și in Ramnicu Valcea, incepand cu luna martie. Cu Alba Iulia pe lista orașelor din țara, Uber este acum prezent in 17 orașe din Romania: București, Timișoara, Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Craiova,…

- Romica Tociu a explicat motivul pentru care, in ultima vreme, nu a mai fost vazut alaturi de colegul sau, de care era nedespartit, Cornel Palade. Totodata, actorul a povestit cum si-a intalnit vechiul prieten. "Eu si Cornel ne-am cunoscut la Galati, unde el era deja actor, iar eu venisem la un festival…