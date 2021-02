Stiri pe aceeasi tema

- Ion Cristoiu a relatat ca s-a simțit rau, dupa ce a facut rapelul cu vaccinul anti-COVID-19! La Antena 3, Cristoiu a spus ca abia mai vorbea, dupa ce a fost vaccinat. ”Am vazut deja pe Facebook ca se dramatizeaza ca un argument impotriva vaccinarii. Eu m-am simțit, și am ințeles ca nu sunt…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre condițiile in care școlile ar putea fi redeschise din 8 februarie și vaccinarea anti-COVID a profesorilor in etapa a doua care incepe din 15 ianuarie. Vorbim cu Alexandru…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei ales toamna trecuta, a fost diagnosticat cu Covid-19. Anunțul a fost facut chiar de el, pe pagina de Facebook, unde a spus care este starea lui și cine se va ocupa in continuare de problemele orașului.

- Starea de sanatate a lui Larry King, diagnosticat cu Covid-19, s-a imbunatatit, a transmis un purtator de cuvant al Ora Media, companie de productie infiintata de el, care a precizat ca jurnalistul a fost mutat de la Terapie Intensiva si ca poate respira singur, relateaza News.ro. King a fost…

- „Va anunț ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea s-a agravat! Brusc! Cand a fost transferat la spitalul penitenciarului Jilava era asimptomatic. M-a sunat atunci și v-am informat pe toți! De 2 zile nu reușim sa luam legatura cu el, iar cei de acolo refuza sa dea orice explicație familiei, avocatului…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor a anunțat joi ca niciun pacient de la Spitalul Jilava nu necesita ingrijiri de terapie intensiva și ca starea tuturor pacienților este stabila. Precizarile au fost facute dupa ce Codrin Ștefanescu a anunțat ca starea lui Dragnea s-a inrautațit. „Niciun…

- Liderul USR, Dan Barna, a anunțat, joi, ca a fost confirmat cu COVID-19, dupa ce a facut un test inaintea unui eveniment la care urma ca participe in zilele urmatoare. „Am aflat in aceasta dupa amiaza ca am contactat Covid-19. Rezultatul a venit in urma unui test pe care l-am facut preventiv inaintea…