Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu este de parere ca ”romanii au scos limba” la Klaus Iohannis, in urma rezultatelor alegerilor parlamentare. Au aratat ca nu-i intereseaza chestiunea. Cu o asemenea prezența, legitimitatea Reformelor e minima. Cum sa resetezi Romania cand majoritatea romanilor nu ți-au dat mandat…

- Votul in strainatate pentru alegerile parlamentare din Romania s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canadei, la ora locala 21.00 (07.00 ora Romaniei). Romanii din afara tarii au avut la dispozitie doua zile pentru a vota…

- Votul in strainatate pentru alegerile parlamentare din Romania s-a incheiat odata cu inchiderea ultimelor sectii de votare de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii si Canadei, la ora locala 21.00 (07.00 ora Romaniei). Romanii din afara tarii au avut la dispozitie doua zile pentru a vota la…

- Alegerile parlamentare au loc in Romania duminica, pe 6 decembrie 2020. Romanii sunt chemați la vot pentru a alege viitorii deputați și senatori, dintre peste 7.000 de persoane care candideaza.

- "#Romania este o republica prezidențiala și așa trebuie sa ramana. Romanii iși aleg prin vot universal și direct președintele și așteapta ca el sa dețina nu doar o putere simbolica ci mai ales o putere reala, data de prerogativele stipulate clar in Constituție. Și este normal sa fie așa, președintele,…

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Marcel Ciolacu i-a criticat in termeni duri pe Klaus Iohannis, pe Ludovic Orban și pe miniștrii liberali. Presedintele PSD s-a aratat convins ca aceștia au scapat de sub control pandemia de coronavirus.Responsabilitatea pentru situatia in care se afla astazi Romania…

- Votul in cadrul alegerilor locale si regionale din Italia inceput duminica, la care candideaza si 51 de romani, in majoritate pentru functii de consilier, continua si luni, la fel ca referendumul national vizand reducerea numarului de parlamentari, potrivit Agerpres.Potrivit sefului Departamentului…

- Termenul limita de inregistrare a cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii pentru votul prin corespondenta sau la o sectie de votare, la alegerile parlamentare, a fost prelungit pana la 21 octombrie, a anuntat Autoritatea Electorala Permanenta, conform Agerpres.Prelungirea cu 30…