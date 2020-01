Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce s-a cinstit bine aseara, a intrat in plin intr-o masina care oprise la semafor. Avea o alcoolemie mare, aproape de unu la mie. In autoturismul lovit se aflau trei tineri, care, din fericire, au scapat nevatamati. Primarul are acum dosar penal.

- Primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, nu mai este dispus sa tolereze ilegalitatile in constructii. Edilul a dispus verificarea activitatii firmei de constructii „VASIGUR GROUP" suspectata ca obținut acte cu abateri de la legislatie, pentru a edifica un bloc de locuit, pe strada Nicolae…

- Primarul de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca o companie de constructii (Vasigur grup) „a furat” un teren public de pe strada Nicolae Dimo 7/3, care era spatiu verde, si a incearcat sa construiasca ilegal un bloc locativ. Edilul a avertizat firma respectiva, dar si restul companiilor care intentioneaza…

- Mita oferita de unii agenți economici unor reprezaentanți ai Primariei, pentru a obține autorizație de construcție pe teritoriul capitalei, constituia intre 50.000 și 100.000 de euro, susține șeful statului, Igor Dodon, care a avut o intrevedere cu primarul de Chișinau, Ion Ceban, in cadrul emisiunii…

- CHIȘINAU, 12 dec – Sputnik. In doar patru zile au fost evacuate 45 de gherete amplasate in apropierea instituțiilor de invațamant și medicale. Cifra a fost anunțata de primarul general, Ion Ceban, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Primarul informeaza ca cazurile gheretelor care au fost…

- "Oxigen pentru Bucuresti" Foto: Marcela Petcu Primaria Capitalei a amânat pâna în luna martie a anului viitor aplicarea taxei de poluare, cunoscuta si ca "vinieta Oxigen". Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat ca doreste ca în ianuarie si…

- Primarul general al municipiului Chisinau, Ion Ceban, isi doreste mai putine formalitati si, din prima zi, sa munceasca dedicat. Edilul spune ca munca la Primarie va incepe maine, la prima ora, insa nu exclude ca ar putea merge si astazi la noul loc de munca. Declaratiile au fost facute luni, 11 noiembrie,…

- Primarul general ales al municipiului Chisinau, Ion Ceban, spune ca isi doreste ca pana la vara viitoare sa scape capitala de mirosul urat venit de la Statia de Epurare. Edilul spune ca pentru aceasta exista bani. Ion Ceban a mentionat ca aceasta problema va fi printre primele de care se va ocupa dupa…