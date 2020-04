Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a anunțat luni prelungirea starii de urgenta instituita pe 16 martie. Șeful statului va emite un nou decret saptamana viitoare, pentru inca 30 de zile, pana la mijlocul lunii mai. Starea de urgenta este o masura exceptionala ce poate fi luata de catre Presedintele Romaniei,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, astazi, la finalul unei sedinte pe tema masurilor pentru gestionarea epidemiei de coronavirus, ca Romania are mai puține cazuri de imbolnaviri decat alte țari, datorita masurilor luate din timp de autoritați.

- Președintele Klaus Iohannis cheama, din nou, Guvernul la raport! Premierul Ludovic Orban și cațiva miniștri, printre care Florin Cițu și Virgil Popescu, vor merge, astazi, la ora 12.00, la Cotroceni, au declarat surse politice pentru Realitatea Plus. Potrivit acestora, Klaus Iohannis pregatește un…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat vineri ca o decizie in ceea ce priveste prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei va fi luata in functie de evolutia epidemiei de coronavirus. "Analizam evolutia epidemiei si in functie de aceasta evolutie vom vedea care este cea mai buna decizie. Starea…