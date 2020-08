Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis luni un mesaj cu prilejul Zilei Limbii Romane. Va prezentam in continuare textul mesajului: "Limba ne definește identitatea și cultura, ne modeleaza și ne inspira. Astazi, 31 august, de Ziua Limbii Romane, vreau sa le mulțumesc tuturor…

- Ziua Limbii Romane este sarbatorita la 31 august, fiind instituita prin lege inca din 2013. Cu aceasta ocazie, ambasadorii straini acreditați in Franța au transmis mesaje in limba romana.

- ”Ziua Limbii Romane este o sarbatoare a spiritului romanesc, pentru ca ea este efigia cea mai pregnanta a romanilor si ramane viata noastra ca popor”, declara presedintele Academiei Romane, istoricul Ioan-Aurel Pop, in opinia caruia Limba romana are puterea de a ramane ea insasi, in ciuda variatelor…

- Ambasada Romaniei in Franta marcheaza Ziua Limbii Romane printr-un scurt film, in care, la initiativa ambasadorului Luca Niculescu, trei ambasadori acreditati in Franta transmit mesaje in limba romana, informeaza un comunicat transmis Agerpres de Ambasada Romaniei la Paris, potrivit Agerpres.'Este…

- CHIȘINAU, 24 iul - Sputnik. Mai mulți profesori au reușit sa invețe limba romana la distața. Vorbim de dascalii care predau ore in limbile minoritaților naționale. Este vorba de 59 de profesori care au participat la Programului de formare lingvistica continua organizat de Ministerul Educației, Culturii…

- Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, a inceput luni, 22 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Miercuri, 24 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului.

- Ziarul Unirea Perle la Evaluarea Naționala, la limba romana: ”Traian Vuia a proiectat un automobil …“gen” de zburat” “Traian Vuia a proiectat un automobil …“gen” de zburat.” Așa se exprima absolventii de clasa a VIII-a, care abia au sustinut proba la limba si literaturara romana, la Evaluarea Naționala.…