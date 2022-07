Stiri pe aceeasi tema

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca ultimatumul public dat UDMR de presedintele Klaus Iohannis pentru clarificarea pozitiei fata de discursul premierului ungar, Viktor Orban la Tusnad, arata ca seful statului vrea ca formatiunea lui Kelemen Hunor sa plece de la guvernare, iar daca acest lucru s-ar…

- Declarațiile facute de premierul ungar Viktor Orban in Romania și reacția UDMR in acest sens nu vor ramane așa. Dupa declarațiile facute vineri de Klaus Iohannis, liderul UDMR Kelemen Hunor vorbește despre criza din coaliția de guvernare. Kelemen Hunor susține ca premierul Ungariei, Viktor Orban, nu…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru Agerpres , ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban,…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, i-a raspuns vineri șefului statului, care i-a cerut clarificari pentru ca lideri și miniștri UDMR au fost la Tușnad și au aplaudat discursul controversat al lui Viktor Orban. Intr-o declarație pentru Agerpres , Kelemen Hunor a refuzat sa explice aplauzele…

- Presedintele UDMR, vicepremierul Kelemen Hunor, a afirmat, vineri, pentru AGERPRES, ca nu este cazul sa se discute despre o criza in coalitia de guvernare, pentru ca Uniunea si-a indeplinit pana in prezent toate obligatiile asumate alaturi de parteneri, adaugand ca premierul Ungariei, Viktor Orban,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu considera ca discursul lui Viktor Orban de la Baile Tusnad a fost unul rasist sau putinist si apreciaza ca orice declaratie trebuie interpretata in context. Liderul UDMR a afirmat ca-l cunoaste foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el in repetate randuri,…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, nu considera ca discursul lui Viktor Orban de la Baile Tusnad a fost unul rasist sau putinist si apreciaza ca orice declaratie trebuie interpretata in context. Liderul UDMR a afirmat ca-l cunoaste foarte bine pe premierul maghiar, a discutat cu el in repetate randuri,…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, fiind intrebat cu privire la discursul anti-UE purtat de premierul Ungariei, Viktor Orban, in timpul vizitei sale in Romania, ca se astepta la o reactie imediata din partea sefului UDMR, Kelemen Hunor si ca va exista o discutie in Coalitie cu privire la acest…