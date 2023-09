Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis ar fi acceptat invitația președintelui maghiar Katalin Novak de a efectua o vizita oficiala in Ungaria, prima din cele doua mandate ale sale, conform unor surse citate vineri de Antena 3.Șeful statului urmeaza sa se deplaseze astfel la Budapesta la inceputul lunii octombrie,…

- Președintele Iohannis atrage atenția asupra faptului ca, deși Rusia nu ataca Romania, dronele ratacite ale Moscovei reprezinta un pericol cat se poate de real. Seful statului a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema „Perspectiva Romaniei asupra razboiului impotriva Ucrainei si impactul…

- Dronele ruse nu ataca Romania, dar faptul ca resturi ale acestora cad pe teritoriul tarii noastre creeaza o "problema reala" si o situatie "inacceptabila", a afirmat, joi, presedinte Klaus Iohannis.Seful statului a participat la evenimentul World Leaders Forum cu tema "Perspectiva Romaniei asupra…

- Regiunea extinsa a Marii Negre trebuie sa fie protejata impotriva efectelor razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, a declarat presedintele Klaus Iohannis la ONU. Seful statului a amintit ca „inca din prima zi a razboiului, Romania a actionat in deplina solidaritate cu curajosul popor ucrainean”. „Vom…

- In timp ce Polonia ramane un sustinator ferm al Ucrainei in fata invaziei rusesti, cele doua tari au fost in dezacord cu privire la recenta prelungire de catre Polonia a interdictiei privind importurile de cereale ucrainene, despre care Varsovia spune ca este necesara pentru a-si proteja fermierii.…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, zboara fara escala de la Sibiu la New York cu o aeronava inchiriate de lux, care aparține Global Jet Luxemburg, iar prețul unui astfel de avion ajunge la 62 de milioane de dolari. Șeful statului zboara, duminica, fara escala, direct la New York. El va participa…

- La Ministerul Educației este din 2012 și pana astazi, cu o pauza de șase luni in 2016, un secretar de stat de nemișcat care este remunerat de trei ori mai bine decat ministrul și chiar președintele Romaniei. 8.000 de euro pe luna pentru eternul secretar de stat Gigel Paraschiv Din 2012 și pana in prezent…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat decretele prin care se numesc noi miniștri la Ministerul Muncii, Simona Bucura Oprescu și Ministerul Familiei, Natalia Intotero. Intreaga ceremonie a inceput la ora 14.00 și s-a terminat la ora 14.01.In cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Cotroceni,…