Iohannis, un nou apel către români: ”Vorbim de o catastrofă!” Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. Șeful statului spune ca Romania se confrunta cu o catastrofa, “spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, iar locuri la ATI nu mai sunt disponibile”, și indeamna din nou la vaccinare anti-Covid. “Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai sunt disponibile. Vorbim despre o catastrofa, o situație disperata in care am primit deja sprijin de la opt state europene”, spune președintele. Klaus Iohannis i-a indemnat din nou pe romani… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis atrage atenția ca Romania se confrunta in aceasta perioada cu o catastrofa. Șeful statului a transmis un mesaj, sambata, prin intermediul paginii sale de Facebook. “Spitalele sunt arhipline, medicii, personalul medical lucreaza non-stop, locuri la terapie intensiva nu mai…

- Apel la vaccinare lansat de Președintele Romaniei: „Spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, nu mai sunt locuri la ATI. Vorbim de o catastrofa” Apel la vaccinare lansat de Președintele Romaniei: „Spitalele sunt arhipline, medicii lucreaza non-stop, nu mai sunt locuri la ATI. Vorbim de o…

- Cinci pacienți COVID-19 in stare critica au fost transferați vineri in spitale din afara țarii – 2 pacienți aflați in UPU Cluj au fost transferați in Austria și alți 3 pacienți din UPU Iași in Polonia. Toți cei 5 aveau nevoie de asistența medicala intr-o secție de Terapie Intensiva, insa in spitalele…

- Zece pacienți din Cluj, infectați cu COVID, in secțiile de Terapie Intensiva, au fost transferați vineri in Austria, pentru continuarea tratamentului, transmite Rador. Pacienții au fost evaluați anterior de medici, pentru a se stabili daca pot rezista drumului pe cale aeriana. Transferul ar fi trebuit…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, a anuntat, joi seara, ca Romania va trimite vineri primul pacient in stare grava in Austria si va continua transferurile si catre Ungaria si Polonia. Mai multe alte state au primi ajutor, constand in medicamente sau echipe de medici, informeaza News.ro.…

- Austria va deveni vineri a treia țara europeana care preia pacienți COVID din Romania, dupa Ungaria și Polonia, a anunțat ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. De asemenea, doua echipe de medici din Danemarca vor veni la Institutul Matei Balș din București, pentru a ingriji pacienți aflați…

- Prețul mediu zilnic al pieței spot a ajuns la nivelul de 263,89 de euro/MWh pentru Romania și Ungaria, cu aproape 30 de euro pentru urmatorul preț, cel platit de Slovenia. De altfel, țarile din Europa Centrala și de Est, cu excepția Poloniei, au platit cel mai mult pentru achiziționarea energiei.La…

- Romania are unul dintre cele mai slab dezvoltate sisteme de sanatate din lume. OMS il compara cu cele din Iran, Irak ori Bangladesh. Ce țara este pe locul 1 Romania are unul dintre cele mai slab dezvoltate sisteme de sanatate din lume. OMS il compara cu cele din Iran, Irak ori Bangladesh. Ce țara este…