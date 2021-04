Romania este alaturi de Familia Regala britanica si de poporul britanic in momentul trist al anuntului decesului Printului Philip, a scris, vineri, pe Twitter, presedintele Klaus Iohannis, exprimandu-si increderea ca printul consort va fi cinstit pentru contributiile sale.



"Am aflat cu mare tristete vestea decesului Altetei Sale, Printul Philip, duce de Edinburgh. Romania este alaturi de Familia Regala britanica si de poporul britanic in acest moment trist si transmitem condoleante si increderea deplina ca istoria va cinsti contributia Altetei Sale Regale", a transmis seful statului.

