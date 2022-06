Iohannis şi teatrul de umbre Dupa cei aproape opt ani de regim iohannist, Romania e cam asa: sistemul de sanatate e la fel de nereformat, au crescut doar salariile si numarul tragediilor, sistemul de educatie e chiar mai prost decat cel pe care l-a mostenit, desi e chiar specialitatea si marota lui electorala, justitia e o gluma proasta, economic suntem una dintre cele mai dezaxate tari din lume, paradis al inegalitatilor, lacomiei si privilegiilor, fie ele de stat sau corporatiste. Pe Iohannis trebuie stat cu ochii mai atent decat pe Dragnea. La ex-liderul PSD lucrurile pareau clare, stiai ce vrea si unde vrea sa ajunga.… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

