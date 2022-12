Politologul Cristian Preda, profesor universitar, considera ca cel mai important proiect prezentat de presedintele Klaus Iohannis, „Romania Educata”, nu are sprijinul actorilor implicati in procesul de invatamant pentru ca cei care l-au realizat s-au limitat la un „limbaj birocratic” pe care profesorul il remarca si la nivelul Ministerului Educatiei si al Inspectoratelor Scolare judetene. Preda afirma ca presedintele Iohannis nu se bucura de sprijinul mediului academic sau al celui scolar, el aratand ca seful statului „astazi nu prea are amici – sigur, de forma, il primesc la diverse ocazii festive,…