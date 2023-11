Stiri pe aceeasi tema

- O avertizare generala cu privire la riscul unor atentate, proteste violente și adunari ilegale a fost transmisa, zilele trecute, de autoritațile din Senegal, ultima țara cu care președintele roman Klaus Iohannis iși incheie, pe 23 noiembrie, turneul din Africa. Agenda publica a Administrației Prezidențiale…

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- Klaus Iohannis și soția sa, Carmen, au mers in safari in Kenya, insoțiți de oficiali guvernamentali. Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza un turneu in Africa. In prima zi petrecuta in Kenya, marți, au fost semnate patru memorandumuri de ințelegere pe subiecte printre care se afla mediul,…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…

- Presedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klkaus Iohannis. Presedintele Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis. S-au intonat imnurile celor doua state si urmeaza ca cei doi…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Klaus Iohannis a anunțat, luni, la deschiderea anului școlar, ca problema consumului de droguri in randul elevilor va fi discutata in prima ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii. Președintele a participat, alaturi de ministrul Educației și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, la festivitatea…

- Scandal in curtea Spitalului Floreasca, unde președintele Klaus Iohannis a mers, marți dupa-amiaza, pentru a sta de vorba cu victimele exploziilor de la Crevedia, dupa ce aparținatorii pacienților au fost ținuți afara pe durata vizitei președintelui. Vizita presedintelui Klaus Iohannis la Spitalul Floreasca…