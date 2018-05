Iohannis se intalneste vineri, la Ruse, cu presedintii Bulgariei si Austriei Presedintele Klaus Iohannis va participa, vineri, la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, in Bulgaria, a transmis Administratia Prezidentiala.



Intalnirea reuneste in acest format presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE) in acest an si in primul semestru al anului viitor, iar discutiile se vor axa pe agenda europeana actuala in vederea facilitarii unei bune coordonari si cooperari pe parcursul celor trei presedintii ale Consiliului UE.



"Presedintele Klaus… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Intalnirea reuneste in acest format presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului Uniunii Europene (UE) in acest an si in primul semestru al anului viitor, iar discutiile se vor axa pe agenda europeana actuala in vederea facilitarii unei bune coordonari si cooperari pe…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va participa vineri, 4 mai a.c., la reuniunea informala la nivel de sef de stat Bulgaria - Austria - Romania, care se va desfasura la Ruse, Republica Bulgaria. Intalnirea reuneste in acest format Presedintii celor trei state care detin succesiv Presedintia Consiliului…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Viorica Dancila si ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu. Intalnirea, care va avea loc la ora 12:00, a fost anuntata de Administratia Prezidentiala, insa nu este precizata tema discutiilor.…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat, luni, ca excluderea Turciei din proiectul de extindere a Uniunii Europene ar fi o greseala grava, adaugand ca Ankara este un pilon esential al securitatii europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu. "Ar fi o mare greseala ca UE, care…

- Premierul Viorica Dancila il va primi, joi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Germaniei la Bucuresti, Cord Meier-Klodt, continuand astfel maratonul diplomatic din ultimele zile, in care s-a intalnit cu reprezentanti occidentali ingrijorati de situatia justitiei si a statului de drept din Romania.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, in aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles, ocazie cu care va avea, marti si miercuri, o serie de intrevederi cu inalti oficiali europeni. Potrivit unui comunicat al Guvernului, premierul se va intalni cu presedintele Consiliului European,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat duminica Iranul in legatura cu orice agresiune, aratand un fragment prezentat ca o bucata dintr-o drona care ar fi provenit din Siria, doborata saptamana trecuta deasupra teritoriului israelian, relateaza AFP. "Nu testati determinarea Israelului!",…