”Salut anuntul facut astazi de Presedintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, la Summitul G7, cu privire la sprijinul SUA si Japoniei , al partenerilor Coreea de Sud si Emiratele Arabe Unite de pana la 275 de milioane de dolari pentru proiectul reactoarelor modulare mici (SMR) din Romania, precum si Scrisorile de interes din partea US EXIM and U.S. International Development Finance Corporation pentru un sprijin suplimentar de pana la 4 miliarde de dolari pentru implementarea proiectului”, a afirmat presedintele Klaus Iohannis. El afirma ca aceste initiative reprezinta un sprijin esential…