- Romania este si va ramane un important furnizor de securitate in regiunea Marii Negre si in cadrul euroatlantic, a transmis presedintele Klaus Iohannis, marti, in mesajul cu ocazia Zilei Rezervistului Militar. ‘Ca in fiecare an, pe 31 mai, de Ziua Rezervistului Militar, ne manifestam respectul si pretuirea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis marti, 31 mai 2022, un mesaj cu ocazia Zilei Rezervistului Militar.Va prezentam in continuare textul mesajului:"Ca in fiecare an, pe 31 mai, de Ziua Rezervistului Militar, ne manifestam respectul si pretuirea fata de femeile si barbatii care au slujit…

- Romania este și va continua sa fie un important furnizor de securitate și stabilitate in Sud-Estul Europei, precum și la nivel euroatlantic, transmite Klaus Iohannis in mesajul transmis cu prilejul Zilei Forțelor Terestre.

- Romania este și va continua sa fie un important furnizor de securitate și stabilitate in Sud-Estul Europei, precum și la nivel euroatlantic, transmite Klaus Iohannis in mesajul transmis cu prilejul Zilei Forțelor Terestre. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- „In momentul de fata nu exista niciun indiciu concret ca ar exista alta tinta decat Ucraina, asta trebuie sa o spunem clar. Insa noi suntem convinsi ca Flancul Estic trebuie intarit si de aceea suntem foarte multumiti ca la NATO, de exemplu, s-a luat deja decizia de a aproba Grupul de Lupta care va…

- "Avem o veste foarte buna, deja NATO a aprobat grupul de lupta ce va fi poziționat in Romania, este acel grup de lupta pentru care Franța va fi națiune cadru. Vor mai fi discuții legate de ce țari vor mai trimite trupe in acest grup.Voi prezenta ingrijorarile noastre fața de securitate Republicii Moldova,…

- Este necesara o prezența militara sporita aliata in Romania și in regiunea Marii Negre, ca raspuns cu caracter strict defensiv la agresiunea Rusiei, a spus Klaus Iohannis in declarația comuna de presa susținuta alaturi de omologul polonez, Andrzej Duda.

- Romania beneficiaza de garanții de securitate și protecție ca niciodata in istoria sa, a spus duminica președintele Klaus Iohannis, adresandu-se militarilor NATO prezenți la Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu.