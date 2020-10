Iohannis, revoltat de alegerea lui Florin Iordache: PSD rămâne un partid nereformat și toxic Klaus Iohannis susține ca actuala majoritate parlamentara este ilegitima. Președintele opteaza in continuare pentru organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, chiar daca numarul cazurilor Covid-19 din Romania este in creștere. „Vreau sa fie de la bun inceput clar: am observat ca unii politicieni propaga cu insistența ca cineva ține cu orice preț la susținerea alegerilor in ciuda pandemiei și ele se pot amana. Nimic mai fals. Ele sunt importante nu ca obiectiv in sine, ci pentru ca permite singura varianta ca sa avem un for legislativ reprezentativ. Ele nu trebuie amanate pentru ca un… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Țara „arde” și președintele Romaniei se piaptana electoral! In ziua in care Romania a inregistrat un nou record de cazuri de coronavirus , Klaus Iohannis a convocat la Palatul Cotroceni o noua conferința de presa pentru a vorbi despre necesitatea alegerilor parlamentare la termen. Nu trebuie amanate,…

- Klaus Iohannis a condamnat in termeni violenți alegerea lui Florin Iordache la șefia Consiliului Legislativ. Intrebat daca este de parere ca PNL și USR ar trebui sa insiste cu invalidarea numirii acestuia, dupa ce liberalii au atacat la CCR votul, președintele a raspuns ca trebuie cautata o soluție…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile parlamentare nu pot fi amanate, calificand drept false opiniile conform carora scrutinul din 6 decembrie ar putea fi amanat pentru inceputul anului viitor. „Intram in linie dreapta pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, data care a…

- „Vreau sa fie de la bun inceput clar: am observat ca unii politicieni propaga cu insistența ca cineva ține cu orice preț la susținerea alegerilor in ciuda pandemiei și ele se pot amana. Nimic mai fals. Ele sunt importante nu ca obiectiv in sine, ci pentru ca permite singura varianta ca sa avem un…

- Klaus Iohannis susține o conferința de presa la Palatul Cotroceni, la doua zile de la precedenta. Președintele face noi declarații in ziua in care numarul de infectari inregistrate in 24 de ore se apropie de 5.000. Cele mai importante declarații: Alegerile parlamentare sunt esențiale nu ca obiectiv…

- Klaus Iohannis susține ca actuala majoritate parlamentara este ilegitima. Președintele opteaza in continuare pentru organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, chiar daca numarul cazurilor Covid-19 din Romania este in creștere. Citește și: Ministrul Sanatații ii liniștește pe cei…

- Ce s-a intamplat luni, in Parlament, a frizat ridicolul, spune Klaus Iohannis. Șeful statului le cere social-democraților sa inceteze cu „jocurile cinice” și sa nu depuna o noua moțiune de cenzura. „Am asistat luni la o situație care a frizat ridicolul”, spune președintele Klaus Iohannis despre ședința…

- Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri seara, daca este de parere ca ar trebui modificata Constituția Romaniei pentru ca președintele țarii sa fie membru de partid. Iohannis a explicat ca nu conteaza daca președintele este sau nu membru de partid, ci modul in care acționeaza este cel mai important.”Cred…