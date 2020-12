Presedintele Klaus Iohannis a transmis, marti, un mesaj cu prilejul Zilei Constitutiei Romaniei, in care afirma ca revizuirea Legii fundamentale reprezinta un demers de "mare responsabilitate" si "nu poate fi folosita nici ca subiect de campanie electorala si nici dusa in derizoriu, fiindca orice modificare are implicatii profunde, pe termen lung". "In ultimii ani s-a discutat despre revizuirea Constitutiei. Raman consecvent ideii ca un asemenea demers reprezinta un act de mare responsabilitate, care trebuie realizat de asa natura incat interventiile legislative sa corespunda cu adevarat realitatii…