- Presedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, a fost intampinat marti seara, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, de premierul Romaniei, Nicolae Ciuca. Emmanuel Macron si Nicolae Ciuca au urcat apoi in masini, coloana oficiala mergand la Baza 57 Aeriana Mihail…

- Administratia Prezidentiala a anuntat ca seful statului, Klaus Iohannis, se va intalni miercuri dimineata, la 9.30, cu omologul francez, Emmanuel Macron, la baza aeriana de la Mihail Kogalniceanu, unde vor discuta despre situatia regionala, apararea in Flancul Estic al NATO, dar si consolidarea dialogului…

- Publicul va afla despre o eventuala deplasare a președintelui Klaus Iohannis in Ucraina dupa ce un astfel de eveniment se va fi consumat deja, a explicat, luni seara, la Digi24 , ministrul de externe Bogdan Aurescu, intrebat despre anunțul facut de un parlamentar ucrainean, pe Twitter, ca șeful statului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va veni in Romania saptamana viitoare in cadrul unei vizite in care se va intalni cu militarii francezi mobilizati in tara noastra si cu presedintele Klaus Iohannis. Vizita lui Emmanuel Macron ar urma sa aiba loc miercuri, potrivit romaniatv.net. Liderul de la Elysee…

- Presedintele american Joe Biden si alti lideri aliati, intre care omologii sai francez Emmanuel Macron si roman Klaus Iohannis, au discutat marti, intr-o videoconferinta, despre cum sa ofere garantii de securitate Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia, afirma pentru Reuters un consilier prezidential…

- Aliatii au convenit, de asemenea, asupra necesitatii "cresterii izolarii internationale a Moscovei", a spus guvernul intr-un comunicat.Anuntul italian a fost confirmat de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un mesaj pe Twitter: "Vom inaspri din nou sanctiunile impotriva Rusiei".Aceasta…

- Klaus Iohannis va participa marți la consultarile gazduite de președintele SUA, Joe Biden, cu lideri internaționali, ai instituțiilor Uniunii Europene și NATO pe tema securitații regionale, anunța Administrația Prezidențiala.

- Președintele Klaus Iohannis nu a socializat prea mult cu sefii de stat si de guverne din tarile membre NATO, la ”fotografia de familie” care s-a facut la inceputul summit-ului organizat la Cartierul General al Aliantei din Bruxelles. Conform ”tradiției”, liderii Alianței au fost așteptați de jurnaliștii…