Iohannis, popularitate Facebook. Președinții din UE, topul like-urilor Cu peste 19 milioane de locuitori, Romania se afla pe locul 7 in Uniunea Europeana in ceea ce privește populația. Cu toate acestea, cand vine vorba de numarul de likeuri pe pagina oficiala de Facebook, președintele Iohannis se situeaza pe locul 3 dupa cancelarul german Angela Merkel și președintele Franței Emmanuel Macron. Daca luam in considerare ca acești doi șef de stat se adreseaza unor populații de 3 sau 4 ori mai mari decat cea a Romaniei, Iohannis apare ca fiind unul dintre cei mai populari președinți ai Uniunii Europene. Topul likeurilor pe pagina oficiala de Facebook arata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

