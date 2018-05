Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, sambata, la Blaj, ca, din pacate, de la Revolutie incoace, nicio majoritate nu a avut suficient curaj sa duca descentralizarea la sfarsit, el aratandu-se convins ca nici actuala guvernare nu o va face, deoarece aceasta isi doreste sa tina resursele la centru. ‘Nu am avut, din pacate, de la Revolutie incoace, nicio majoritate care a avut suficient curaj sa duca descentralizarea la sfarsit. Au existat diferite incercari. Descentralizarea s-a produs in hopuri, nu in hopuri mari, in hopuri mici’, a declarat Klaus Iohannis. Seful statului a adaugat ca a existat…