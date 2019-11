Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca PSD "a schimbat de mai multe ori fetele, dar niciodata naravul", motiv pentru care trebuie trimis in Opozitie si a facut apel la romani sa mearga duminica la vot. "Chiar daca voua si altora li se pare ca poate PSD nu mai este asa de rau,…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca oamenii care considera ca PSD-ul nu mai este așa de rau ca pe vremea lui Liviu Dragnea se inșala, pentru ca el considera ca PSD și-a schimbat doar fața, dar nu și naravurile. "Trebuie indepartat PSD-ul de la butoane ani buni, ani buni de tot. Abia atunci vom…

- Presedintele Klaus Iohannis n-a ratat ocazia de a pune sare pe rana PSD, in urma succesului motiunii de cenzura impotriva guvernului Dancila. Seful statului a declarat, duminica, la intrunirea liberalilor din zona Vest, ca PNL si romanii sunt in razboi cu PSD.

- * Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca "modul pagubos de a legifera" al decidentilor politici in domeniul invatamantului are efecte in special in invatamantul superior. Seful statului a subliniat ca educatia si cercetarea sunt indispensabile in economia bazata pe cunoastere, singura…

- Președintele Klaus Iohannis a solicitat demisia lui Felix Banila din funcția de procuror-șef al DIICOT, pe fondul gestionarii anchetei din Caracal. Șeful statului condamna modul in care a fost tratata familia Melencu.Desi Felix Banila nu a reactionat la solicitarea presedintelui, in presa…

- „Eu ma bucur, și colegii ne bucuram ca mama victimei și-a schimbat atitudinea pentru probele de comparații - avem nevoie pentru a fi trimise cu maxima celeritatea in Statele Unite. (...) Sper sa nu se razgandeasca", a declarat Felix Banila, la Anena.3 Șeful DIICOT a mai subliniat ca, in cazul…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, marți, într-un mesaj transmis la Congresul Asociației Foștilor Deținuți Politici, ca autoritațile nu își dau interesul pentru omagierea eroilor și a victimelor comunismului, precum și tragerea la raspundere a celor vinovați. „Aș vrea sa…