- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a transmis joi, 31 mai a.c., un mesaj cu prilejul Zilei Rezervistului Militar. Este primul mesaj transmis de președintele Klaus Iohannis, dupa decizia CCR.Citește și: Curtea Constituționala a DECIS: Laura Codruța Kovesi poate fi REVOCATA Va…

- Despre Lucian Pintilie putem vorbi ca de un artist complet, care la capatul vietii merita toata aprecierea si recunostinta noastra, a declarat miercuri seara, pentru AGERPRES, scriitorul si jurnalistul Rasvan Popescu, vicepresedintele CNA. "Cand vorbim de Lucian Pintilie cred ca putem…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, fiind intrebat despre protocoalele de cooperare dintre SRI si diferite institutii din sistemul de Justitie, ca acestea trebuie asumate, denuntate sau explicate de catre cei care le-au semnat. Seful statului a subliniat ca niciunul dintre protocoale nu a…

- Presedintele Klaus Iohannis a spus joi, in cadrul dezbaterii nationale de la Bacau intitulata “Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei”, ca modificarea legilor justitiei de catre Parlament ne duce inapoi, iar asta doar pentru ca “niste penali vor sa isi usureze viata”. El mai afirma ca, daca…

- Iohannis, atac la Guvern și Parlament: ”Nu poți schimba artificial imaginea Romaniei, cand sute de mii de romani au ieșit in strada pentru ca vor un stat de drept”, a spus președintele, joi, la Bacau, in cadrul unei discuții cu tinerii, el facand referire și la modul in care, in Parlament, se schimba…

- Presedintele Klaus Iohannis, care a participat duminica, alaturi de sotia sa, Carmen, la slujba de la Biserica Romano-Catolica „Sfanta Treime” din Sibiu, le-a urat romanilor zile frumoase, cu liniste si pace.

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele ”Sarbatori…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a aflat cu tristețe despre accidentul produs joi, 22 martie a.c., la o uzina chimica din Cehia, in urma caruia și-au pierdut viața mai multe persoane, iar altele au fost ranite. Președintele Klaus Iohannis iși exprima profundul regret ca cetațeni romani…