Iohannis, mesaj video de Anul Nou: Ca națiune, trebuie să ieșim mai puternici și mai uniți din această criză (VIDEO) Președintele Klaus Iohannis a transmis in mesajul cu ocazia trecerii in noul an ca „2021 a fost un an dureros pentru țara noastra, prea mulți romani pierzand lupta cu virusul”. El totodata transmite ca „noi, ca națiune, trebuie sa ieșim mai puternici și mai uniți din aceasta criza sanitara teribila”. „Dragi romani, Lasam in urma un an cu multe incercari, cu suișuri și coborașuri, cu speranța și deznadejde. 2021 a fost un an dureros pentru țara noastra, prea mulți romani pierzand lupta cu virusul in valurile succesive ale pandemiei. In aceste momente, va indemn sa ne indreptam gandurile și catre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Klaus Iohannis, mesaj de Anul Nou 2022: Ca națiune, trebuie sa ieșim mai puternici și mai uniți din aceasta criza Klaus Iohannis, mesaj de Anul Nou 2022: Ca națiune, trebuie sa ieșim mai puternici și mai uniți din aceasta criza Președintele Klaus Iohannis a transmis in mesajul cu ocazia trecerii…

- Va prezentam in continuare textul mesajului:"Dragi romani,Lasam in urma un an cu multe incercari, cu suișuri și coborașuri, cu speranța și deznadejde.2021 a fost un an dureros pentru țara noastra, prea mulți romani pierzand lupta cu virusul in valurile succesive ale pandemiei. In aceste momente, va…

- Presedintele Klaus Iohannis multumeste romanilor, in mesajul de Anul Nou, pentru sacrificiile facute, pentru responsabilitatea si simtul civic deosebit de care au dat dovada si in acest an dificil. In opinia sa, ca natiune, trebuie sa iesim mai puternici si mai uniti din aceasta criza sanitara teribila.…

- Criza sanitara reprezinta tema centrala a mesajului transmis de președintele Klaus Iohannis cu prilejul noului an. Șeful statului a rememorat incercarile traversate de romani in 2021, subliniind ca "tot ce am invațat despre noi inșine pe parcursul pandemiei ar trebui sa ne

- Președintele Klaus Iohannis a mulțumit vineri romanilor, in mesajul transmis cu prilejul trecerii in noul an, pentru sacrificiile facute și responsabilitatea de care au dat dovada in acest an dificil. Șeful statului a mai spus ca ”noi, ca natiune, trebuie sa iesim mai puternici si mai uniti din aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Anul Nou, cu prilejul caruia le multumeste romanilor pentru sacrificiile facute, pentru responsabilitatea si simtul civic de care au dat dovada „in acest an dificil”. Seful statului sustine ca trebuie sa iesim mai puternici si mai uniti din criza sanitara.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de Anul Nou, cu prilejul caruia le multumeste romanilor pentru sacrificiile facute, pentru responsabilitatea si simtul civic de care au dat dovada „in acest an dificil”. Seful statului sustine ca trebuie sa iesim mai puternici si mai uniti din criza sanitara.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis in mesajul cu ocazia trecerii in noul an ca „2021 a fost un an dureros pentru țara noastra, prea mulți romani pierzand lupta cu virusul”. El totodata transmite ca „noi, ca națiune, trebuie sa ieșim mai puternici și mai uniți din aceasta criza sanitara teribila”.