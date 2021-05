Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis afirma, duminica, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, ca este nevoie de talentul si competenta tuturor romanilor pentru cladirea unei tari prospere, in care cei plecati peste granite sa revina "cu bucurie". "Sarbatorim in ultima duminica…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Romanilor de Pretutindeni, care este sarbatorita in ultima duminica din luna mai. Șeful statului afirma ca vaccinarea este o cale prin care multe dintre familiile de romani desparțite de pandemie se pot reuni, odata cu revenirea la normalitate.

- Klaus Iohannis: ”Pentru dumneavoastra, cetatenii romani de etnie maghiara, ziua de astazi este una care va ofera prilejul de a reafirma valorile pe care le pretuiti si care v-au unit ca popor, precum si de a prezenta cu mandrie identitatea care v-a consacrat in istorie si in cultura universala. Remarc…

