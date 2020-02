Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor, susținand ca incluziunea sociala a minoritatii rome este obligatoriu sa fie indeplinita si in plan economic si social.

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, sambata, un mesaj de condoleanțe președintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in care il asigura de susținerea Romaniei pentru depașirea tragediei provocate ca urmare a cutremurului care a avut loc in estul Turciei.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, este de parere ca alegerea primarilor in doua tururi de scrutin reprezinta cel mai important mesaj de schimbare pe care clasa politica il poate da in anul 2020. "Am convingerea ca Guvernul pe care il sustinem va face aceasta schimbare, indiferent…

- Purtatorul de cuvânt al Primariei Cluj-Napoca, Oana Buzatu, a declarat ca evoluția natalitații poate fi pusa pe seama creșterii calitații vieții. „În municipiul Cluj-Napoca, din anul 2008 pâna în 2019, deci într-o perioada de 12 ani, avem o creștere constanta…

- Presedintele Klaus Iohannis a depus, sambata, juramantul de investitura in functie pentru al doilea mandat, in fata plenului reunit al Camerei Deputatilor si a Senatului. Seful statului a spus ca preia cu multa emotie al doilea mandat de sef al statului si a dat asigurari ca va fi presedintele tuturor…

- Presedintele executiv al PSD, Eugen Teodorovici, afirma ca liderul formatiunii, Viorica Dancila, "nu merita sa iasa pe usa din dos", precizand ca aceasta "si-a asumat in momente grele ale partidului o...