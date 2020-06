Presedintele Klaus Iohannis a participat, vineri, la reuniunea Consiliului European, in format de videoconferinta, context in care a insistat pentru alocari cat mai mari pentru Romania pentru Politica de coeziune si dezvoltare rurala in viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit Administratiei Prezidentiale, reuniunea a fost dedicata, in principal, discutarii Planului de relansare economica a Uniunii si Cadrului Financiar Multianual pentru perioada 2021-2027 revizuit, propuse recent de catre Comisia Europeana. De asemenea, au fost abordate procesul de negociere a relatiilor viitoare dintre Uniunea…