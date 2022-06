Presedintele Klaus Iohannis are, joi, o intalnire bilaterala cu omologul turc, Recep Tayyip Erdogan, in marja participarii la summitul NATO de la Madrid, transmit cei de la agerpres.ro . Seful statului participa miercuri si joi la Summitul NATO de la Madrid. Declarații de presa susținute de Klaus Iohannis la Summitul NATO de la Madrid Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, in marja participarii la Summitul NATO de la Madrid Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut miercuri, 29 iunie 2022, la Madrid, Regatul Spaniei, declarații de presa in marja participarii…