Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a explicat, marți seara, ca Romania va organiza aleger i parlamentare pentru ca experții pe care i-a consultat i-au spus ca nu se impune amanarea lor. Președintele a dat ca exemplu alegerile prezidențiale din SUA, țara cea mai afectata de noul coronavirus, unde peste 9,5 milioane de cetațeni…

- El a dat, in acest context, exemplul alegerilor prezidentiale din SUA, care au loc marti. "In momentul acesta nu luam in calcul amanarea alegerilor si expertii nu sunt de parere ca se impune amanarea alegerilor. Putem sa vedem si in lume ce se intampla. Chiar astazi, dupa cum am spus, au loc alegeri…

- Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune, a spus premierul Ludovic Orban miercuri, in ședința de Guvern, in contextul in care Romania a depașit pragul de 4.000 de noi cazuri COVID in 24 de ore."Suntem intr-un moment de cumpana, de inflexiune. Putem opri creșterea numarului de cazuri,…

- Intrebat de jurnaliști daca se impune amanarea alegerilor parlamentare care ar trebui sa aiba loc in luna decembrie, președintele Romaniei Klaus Iohannis a afirmat ca deocamdata nu a rezultat aceasta nevoie. „Nu se poate discuta despre un aunumit numar de cazuri. Daca INSP ne spune ca din acest moment…

- Nu avem niciun indiciu in acest moment sa ne spuna ca nu putem organiza alegeri parlamentare", a spus ministrul Sanatații. Presedintele Klaus Iohannis a declarat și el, vineri, ca, din discutia pe care a avut-o la Institutul National de Sanatate Publica (INSP), nu a rezultat nevoia amanarii…

- Președintele Klaus Iohannis susține ca nici nu se pune problema sa fie amanate alegerile parlamentare, in ciuda faptului ca in Parlament s-a depus un proiect de lege in acest sens.”Vedeți, alegerile vor fi pe 6 decembrie. Ele sunt pregatite, s-au depus candidaturi. Mandatul Parlamentului nu…

- Ziarul Unirea Președintele Klaus Iohannis nu dorește amanarea alegerilor parlamentare: „Nu putem sa continuam fara un Parlament cu puteri depline” Președintele Romaniei a declarat astazi, intr-o conferința de presa, la Cotroceni, ca alegerile parlamentare, care au fost programate pentru data de 6 decembrie,…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a transmis vineri, in contextul disputei privind o eventuala amanare a date alegerilor parlamentare, ca daca se va agrava situația medicala in țara, atunci social-democrații „nu vor ezita nicio secunda in a alege viața oamenilor”. Replica vine dupa ce premierul Ludovic…