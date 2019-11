Iohannis explică de ce refuză dezbaterea cu Dăncilă: Acum mimează democraţia, după ce i-a umilit pe români "Dragi romani, Impreuna am reușit sa ținem piept PSD, partidul care a asaltat toate instituțiile statului. Și doar impreuna vom reuși sa caștigam definitiv aceasta lupta pentru Romania. Votul pe care mi l-ați acordat in primul tur al alegerilor este o confirmare a increderii pe care o aveți in mine. Dar Președintele nu poate reconstrui singur o țara, de aceea este mare nevoie de fiecare dintre voi, de implicarea voastra. Vreau sa fie foarte clar: voi dialoga direct in perioada urmatoare cu cetațenii, cu jurnaliștii, cu societatea civila, voi continua sa merg prin țara, sa ma intalnesc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

