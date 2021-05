Stiri pe aceeasi tema

- Este important sa nu uitam cat de dificila a fost, de-a lungul istoriei, obtinerea unor drepturi care ni se par acum absolut firesti, afirma presedintele Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internationale a Muncii.

- Actrița Carmen Tanase susține ca a fost tratata de medicul Flavia Groșan, iar dupa schema acesteia de tratament, in doar trei zile ”eram pe picioare”. Vlad Voiculescu a fost pus la zid! I-a șantajat pe Orban și Klaus Iohannis “Eu nu ma mir de absolut nimic pentru ca, de un an de zile traim intre…

- Reprezentantii Consiliului director al Retelei Nationale a Muzeelor din Romania (RNMR) si-au exprimat miercuri ingrijorarea fata de reorganizarea prin comasare si/ sau desfiintare de institutii culturale sau de posturi specifice acestora, inclusiv muzee, pe care o au in vedere mai multe consilii…

- Discutia despre sporuri nu urmareste diminuarea veniturilor, mai ales ale celor care muncesc, iar acestea trebuie sa reprezinte o motivatie pentru o anumita categorie de munca, specializare sau realizare suplimentara, a scris, joi, pe pagina personala de Facebook, ministrul Muncii si Protectiei Sociale,…

- Parlamentul a votat miercuri pentru eliminarea unei prime categorii de pensii speciale, ceea ce este fara indoiala un pas important, a transmis, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan, pe Facebook, potrivit AGERPRES. "Astazi, Parlamentul a votat pentru eliminarea unei prime…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat miercuri, 17 februarie, care au fost cele mai importante discuții pe care le-a avut cu mai mulți oficiali, referindu-se la teme precum sanatate, educație și locuri de munca. Miercuri, de la ora 17.00, președintele Klaus Iohannis a susținut o declarație…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana, anunta ministrul Economie, Claudiu Nasui, care sustine ca eliminarea pensiilor speciale trebuie sa…