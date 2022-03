Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, dupa intalnirea cu presedintele CE Ursula Von der Leyen, ca este clar ca dependenta Uniunii Europene de gazul rusesc trebuie terminata si ca este nevoie sa insistam mai mult si mai bine pe surse energetice alternative. “Am gasit intelegere totala cand am spus ca, pentru Romania, decizia este clara, trebuie sa trecem spre independenta energetica prin investitii in regenerabile si in sectorul nuclear civil”, a subliniat presedintele. “Doamna Presedinta Von der Leyen m-a informat despre demersurile de a creste securitatea energetica a Uniunii. Acesta este…