- Pesedintele Klaus Iohannis a afirmat, vineri, intrebat despre discursul lui Viktor Orban, ca "este o eroare majora si este inadmisibil ca un inalt demnitar european sa vina pe scena publica cu un discurs construit pe teoria raselor". Presedintele a anuntat ca se disociaza de ideile enuntate. "In principiu…

- Miercuri, Mircea Geoana a ținut un discurs la ceremonia de absolvire a promoției 2022 a Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie din Targu Mureș. „Occidentul are nevoie de noi, noi avem nevoie de Occident, impreuna suntem mai puternici”, a fost una dintre numeroasele fraze in care…

- Consiliera lui Viktor Orban pentru incluziune sociala, Zsuzsa Hegedus, a demisionat marti pe fondul scandalului iscat de premierul ungar prin declaratiile sale controversate facute la scoala de vara de la Baile Tusnad.

- Presa din Ungaria nu l-a menajat deloc pe Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, dupa discursul dur pe care acesta l-a avut la adresa prim - ministrului Viktor Orban și a investiților facute de Guvernul maghiar la Sepsi. Context: Becali a avut un discurs agresiv și, in esența, xenofob, deși a incercat…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a spus la Digi24 ca „partea ungara a respectat” ințelegerea convenita , iar discursul premierului maghiar Viktor Orban nu a fost provocator la adresa Romaniei, dar a subliniat ca „este regretabil” ca discursul anti-UE a avut loc in Romania. Sancțiunile impuse Moscovei…

- Aflat in vizita in Romania, premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut mai multe declaratii cu privire la Uniunea Europeana, sustinand ca este nevoie de o noua strategie privind razboiul din Ucraina, deoarece sanctiunile impotriva Moscovei nu au functionat si ca „stam intr-o masina care are pana la toate…

- Presedintele Romaniei sustine ca legile securitatii nationale vor fi dezbatute de Guvern si de CSAT inainte de realizarea unei forme finale, mentionand ca drafturile de lege aparute in spatiul public vor fi modificate astfel incat legislatia sa fie modernizata. "Nu isi doreste nimeni a restauratie a…

- Presedintele interimar al USR, Catalin Drula, este de parere ca o eventuala demisie din partid a lui Dacian Ciolos ar fi o eroare strategica „majora”, dupa ce in spatiul public s-a vorbit despre posibila plecare a fostului lider.