Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana va taia aproape trei miliarde de euro din fondurile europene daca rectificarea bugetara aprobata in Parlamentul Romaniei va intra in vigoare. Cel care a facut acest anunț a fost președintele Klaus Iohannis, care a mai declarat, miercuri, ca ratingul de țara va fi retrogradat, relateaza…

- Ciprian Teleman, candidatul USR PLUS pentru presedintia CJ Ilfov a vorbit luni la Adevarul Live despre lupta cu liberalul Hubert Thuma, succesorul lui Marian Petrache la alegerile locale de la finalul lunii septembrie. De ce a intrat in politica? Ce proiect are pentru Ilfov? Ce spun sondajele? Poate…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, sambata, ca Romania va beneficia de fonduri europene de peste patru miliarde de euro, bani ce vor fi folosiți pentru investiții in sanatate. Liberalul a declarat ca “investitiile trebuie sa vizeze atat infrastructura de sanatate, cat si dotarea nu numai a spitalelor,…