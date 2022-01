Iohannis: Creşterea prezenţei militare americane în România rămâne un obiectiv important Cresterea prezentei militare americane in Romania ramane un obiectiv „important”, a afirmat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis, la intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti, informeaza AGERPRES . „Problematica de securitate va fi prioritara in aceasta perioada. Astfel, in fata provocarilor recente de securitate, este evident ca avem nevoie de o actiune mai puternica pe palierul descurajare si aparare, actiune care trebuie articulata in spiritul unitatii si cooperarii transatlantice si al angajamentelor din cadrul NATO. Ramane un obiectiv important si cresterea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

