Iohannis avertizează: „Pe 15 mai expiră starea de urgență, nu s-a terminat epidemia!” Șeful statului a mers la Targu Mureș, in vizita la Unitatea de Suport Medical COVID-19 din oraș, de unde a declarat ca epidemia de coronavirus nu s-a terminat și le-a cerut romanilor sa nu se relaxeze dupa 15 mai, cand se va ridica starea de urgența. „Faptul ca s-a realizat aceasta secție medicala externa a spitalului in colaborare intre mai multe autoritați și instituții e un lucru foarte bun. Din pacate, aici, la Targu Mureș, au fost multe cazuri de coronavirus. Epidemia este intre noi. Avem și azi 320 de cazuri noi și vreau sa atrag atenția ca peste o saptamana expira starea de urgența, dar… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

