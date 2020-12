IOHANNIS, avertizat de AUR! ”Vom face SPECTACOL la Cotroceni”

Stiri pe aceeasi tema

- In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) și ale art. 103 din Constituția Romaniei, președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru…

- Partidele parlamentare, chemate luni de președinte, la negocieri. PSD, primul pe lista. Luni, 14 decembrie, au fost programate consultarile intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de prim-ministru. Primul pe lista va fi…

- ​Președintele Klaus Iohannis a invitat, luni, partidele la consultari la Cotroceni, in urma carora va desemnat premierul. Primii pe lista sunt cei de la PSD. Programul consultarilor: Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD); Ora 12:00 – Partidul Național Liberal (PNL); Ora 13:00 – Alianța…

- Președintele Klaus Iohannis a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate in Parlament, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier. Consultarile vor avea loc luni, iar PSD este primul partid invitat. Conform sursei citate,…

- Președintele Klaus Iohannis a programat consultarile cu partidele politice pentru ziua de luni, 14 decembrie, in vederea desemnarii candidatului pentru funcția de premier. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, social-democrații sunt primii pe lista. Consultari cu partidele și formațiunile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a invitat, luni, la Palatul Cotroceni, presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de prim-ministru, anunta Administratia Prezidentiala. Consultarile…

- ​Președintele Klaus Iohannis a invitat, luni, partidele la consultari la Cotroceni, în urma carora va desemnat premierul. Primii pe lista sunt cei de la PSD. Programul consultarilor:Ora 11:00 – Partidul Social Democrat (PSD); Ora 12:00 – Partidul Național Liberal…

- Luni, 14 decembrie, vor avea loc consultarile politice la Cotroceni intre președintele Klaus Iohannis și liderii partidelor parlamentare. PSD va fi primul partid care va participa la consultari pentru ca a obținut cel mai mare scor la alegerile parlamentare din 6 decembrie, se arata intr-un comunicat…