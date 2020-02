Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca Romania are o relatie bilaterala foarte buna cu Marea Britanie si si-a exprimat increderea ca in contextul Brexit relatia strategica cu aceasta tara va fi consolidata. "Ceea ce ne preocupa in aceasta faza foarte mult daca vorbim despre Brexit este…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca este hotarat sa negocieze "la sange" pentru ca Romania sa obtina cat mai multi bani la fondurile pentru coeziune si politica agricola comuna din bugetul multianual al Uniunii Europene. "Ideea…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis i-a adresat omologului sau israelian, Reuven Rivlin, o invitatie de a efectua o vizita in Romania in acest an, iar el a acceptat. Presedintele Klaus Iohannis a avut marti o intrevedere bilaterala cu presedintele Statului…

- Trimisul special al AGERPRES, Catalin Alexandru, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca rezultatul alegerilor parlamentare din Marea Britanie este ‘foarte bun’ pentru romanii care locuiesc acolo, precizand ca premierul britanic Boris Johnson a dorit un Brexit cu acord. ‘Acest…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, inainte reuniunii de joi a Consiliului European, ca Romania nu este mulțumita de propunerea de buget al Uniunii Europene facuta de Finlanda, țara care deține președinția rotativa a Consiliului UE.Klaus Iohannis a exprimat o poziție similara altor state din estul…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis considera ca este bine sa se inceapa un proces de reflectie asupra viitorului NATO, dar sub conducerea secretarului general al Aliantei, Jens Stoltenberg. El a subliniat ca Romania este hotarata sa se implice in aceasta…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis va participa, marti, la un dejun de lucru alaturi de presedintele SUA, Donald Trump, si liderii din Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Bulgaria si Marea Britanie, prezenti la Londra la Summitul NATO, potrivit…