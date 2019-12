Iohannis: Asumarea răspunderii Guvernului pe proiectul de buget este strict decizia Guvernului Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca asumarea raspunderii Guvernului pe proiectul bugetului pe anul viitor este strict o decizie a Executivului, subliniind ca in conditiile unui Cabinet puternic minoritar aceasta metoda de legiferare delegata este una care "poate sa functioneze pentru orice tip de lege". "In conditiile unui guvern puternic minoritar este evident ca asumarea raspunderii este o metoda de legiferare delegata, care poate sa functioneze pentru orice tip de lege. Constitutia nu face diferente intre anumite tipuri de lege care pot fi sau nu ar putea fi asumate de Guvern. Orice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

