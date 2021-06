Iohannis a vorbit despre remaniere, chiar în ziua votului la moțiunea de cenzură. Ce a anunțat președintele – VIDEO Chiar in timp ce la Parlament e in plina desfașurare ședința comuna a celor doua Camere, in care se dezbate și, ulterior, va fi supusa votului moțiunea de cenzura prin care PSD-ul vrea sa darame Executivul Cițu, primul om in stat a primit o intrebare-cheie despre posibile schimbari la nivelul actualei echipe guvernamentale. Cum in […] The post Iohannis a vorbit despre remaniere, chiar in ziua votului la moțiunea de cenzura. Ce a anunțat președintele - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

