- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o discuție cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis. Oficialii au discutat și analizat evoluțiile actuale privind situația de securitate din regiune și implicațiile multidimensionale ale conflictului din Ucraina asupra Republicii Moldova și la nivel…

- Președintele Klaus Iohannis l-a primit miercuri, la Palatul Cotroceni pe Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei. Cei doi au discutat despre razboiul din Ucraina, parteneriatul bilateral dintre cele doua țari, dar și despre susținerea Republicii Moldova. „Am reconfirmat sprijinul deplin pe care…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat miercuri, la Cotroceni, cu șeful Bancii Mondiale, despre prognozele macroeconomice pentru pentru Romania, concluzia fiind ca intr-un context global marcat de o tendința generala de incetinire economica, „deciziile de politica economica vor avea un rol decisiv…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, marti, cu omologul sau Volodimir Zelenski despre situatia critica din Ucraina. "Am discutat cu presedintele Zelenski despre situatia critica din Ucraina. Romania va continua sa aiba grija de fiecare cetatean al Ucrainei care ajunge in Romania", a scris seful statului,…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat, marți, cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski. „Am discutat cu președintele Ucrainei Zelenski despre situația critica din Ucraina”, scrie pe Twitter Klaus Iohannis. El precizeaza ca Romania va continua sa aiba grija de fiecare cetațean ucrainean care sesoște…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca noua situatie de securitate necesita consolidarea consistenta a posturii de descurajare si aparare pe Flancul Estic, in special in sudul sau, inclusiv prin crearea rapida a Grupului de Lupta amplasat in Romania. “Am evaluat impreuna situatia de securitate…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca starea de alerta nu va mai fi prelungita și ca vor fi eliminate o serie de masuri. Seful statului a anunțat vineri, intr-o declarație de presa, ca starea de alerta nu va mai fi prelungita dupa 8 martie. Decizia a fost luata dupa o ședința la Cotroceni…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat cu președinta CE, von der Leyen Palatul Cotroceni. Foto: Arhiva/ presidency.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Presedintele Klaus Iohannis a discutat la Palatul Cotroceni cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre…